'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin cumhurbaşkanı adayının şimdiden belli olduğunu dile getirdi.

Milliyet'ten Tunca Bengin'e konuşan Tekin, ittifaklar ve adaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mümkünse ittifaka yeni siyasi partileri, siyasi hareketleri de dahil etmek gibi bir görevimiz var. Böyle olunca da elbette CHP’nin adayı var ona hiç kimsenin tereddütü olmasın ama koşullar öyle bir noktaya getirir ki tek adayla çıkmak zorunda kalırsınız. O zaman tabii ki ittifaktaki siyasi partilerin de gönül rızasıyla aday belirlenebilir. Hayır koşullar her siyasi parti kendi adayını çıkaracak derse zaten CHP’nin adayı hazır o konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın" dedi.

Adayın kim olduğuna ilişkin soruya, “Tarif etmeyeyim, tarif genel başkana düşer bana düşmez ayıp olur" şeklinde cevap veren Tekin, "CHP'li biri yani?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Kesinlikle. CHP’li, aynı zamanda Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin de rahatsız olmayacağı rahatlıkla oy verebileceği bir şahıs olduğunu söyleyebilirim. Ama koşullar birinci turda tek aday olsun olursa tabi bu isim değişebilir o zaman."