CHP'nin CNN Türk boykotu delindi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin bugün başlayan Olağan Kurultayı’nda CNN Türk’ün canlı yayınına katıldı.

CHP, CNN Türk'e yönelik ambargo kararı almış, partililerin CNN Türk'e çıkmasını ihraç nedeni saymıştı.

Yılmaz Büyükerşen’i canlı yayınında konuk eden Hakan Çelik sosyal medyada bir mesaj paylaşıp, “CNN Türk CHP Kurultayı özel yayınında, devetimi kabul eden siyaset duayeni, değerli kademisyen ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e çok teşekkür ederim” dedi.