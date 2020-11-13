CHP'li yönetici: Muharrem İnce atılmak istiyor, ona istediği verilmeyecek

CHP'de kalmayı "sonuna kadar deneyeceğini" belirten İnce, yeni parti kurup kurmayacağı konusunda da "CHP'yi düzeltemiyorsak tabii ki kurarız" yanıtını veren İnce'nin açıklamaları son günlerde yine Tartışma konusu.

Parti yönetiminin kendisini pasifize etmeye çalıştığını, hatta seçimde düşük oy alacağı düşüncesiyle cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini savunan İnce, "Beni ne takımda oynatıyorlar ne de yeni takımda oynamama izin veriyorlar" dedi.

Bazı genel merkez yöneticilerinin kendisine iftira attığını belirten İnce, "Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi" suçlamasını yöneltti.

İnce'nin parti kurmak için yola çıktığı için kendisinin ayrılmasını bekleyen CHP yönetimi bu nedenle disiplin sürecine başvurmayı düşünmüyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'a konuşan CHP'li üst düzey bir yönetici bunun nedenini şöyle açıklıyor:

"Muharrem Bey disipline sevk edilmek istiyor ama istediği verilmeyecek. Kendisi parti kurmayı hedefliyor. Sivas'ta hareketi başlattığı gün de niyeti parti kurmaktı. Şimdi 'CHP daha iyi olsun istiyorum' diyor. Partinin içinde , 'parti iyi olsun' diye mücadele eden birisi yeni kadro açıklar mı? Kadro CHP'de zaten var, görevde olmayanlar varsa onları göreve getirirsin, takviye edilir, ama yeni kadro olmaz.

"Sivas'ta ilk hareketi açıkladığında kendisine yönelik desteğin yukarı doğru olacağını bekliyordu, ama olmadı. Onun için parti yönetimiyle kavga etmek istiyor. Ama CHP genel merkezi, Genel Başkanı bu tartışmaya girmiyor, girmeyecek de."