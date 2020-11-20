CHP'li Yavuzyılmaz: Varlık Fonu'na alınan kurumlar zarar ediyor

Meclis Genel Kurul'da Enerji Piyasası Kanun teklifinin bir bölümü dün kabul edildi.

Maddeler görüşülürken Genel Kurul'da konuşan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Bu kanun teklifiyle, merkezi Jersey Adası'nda bulunan KİT kuruluşlarının merkezlerinin Türkiye'deki şubelerine paralel bir şirket kurulacak ve bu şirketler eliyle de tüm sorumluluklar ve anlaşmalar onların üzerine devredilerek faaliyetlerine devam edilecek. Yurt dışı şirketlerinin harcamalarının doğru yapılıp yapılmadığını denetleyemiyor. Şimdi, 2017 yılında TPAO'dan TPIC'e devrettiğiniz bir kısım çalışanı şimdi de alacaksınız TPIC'ten, yeni kurulan bu paralel şirkete aktaracaksınız" dedi.

Yavuzyılmaz'ın AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ile konuşması şöyle:

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Devleti bir şirket gibi yöneteceğiz." dediniz. On sekiz yıldır Hükûmettesiniz. Sonuç: Ülkeyi babanızın çiftliğine gerçekten de çevirdiniz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Yakışmıyor ama! Hocam, yakışmıyor ya!

DENİZ YAVUZYILMAZ (Devamla) - Bu koca devleti çiftlik gibi yönetiyorsunuz.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Burası Meclis ya! Yapmayın böyle burada ya!

DENİZ YAVUZYILMAZ (Devamla) - Varlık Fonu çiftliğine alınmadan önce yüksek kâr eden kurumlar Varlık Fonuna alındıktan sonra zarar üstüne zarar ediyorlar; Türk Hava Yolları zarar, PTT zarar, BOTAŞ zarar, ÇAYKUR zarar, Kayseri Şeker zarar... Yani ne yaptığınızı bilmediğiniz, savrulduğunuz ortada. Nasıl mı?

NEVZAT ŞATIROĞLU (İstanbul) - Hepsi yalan!

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - "Hepsi yalan!" diyor bak, hadi bakalım.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Devamla) - Kurumları bölerek özelleştirmeye, yok etmeye çalışıyorsunuz; izlediğiniz yol "böl-parçala-yok et." Bunu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında yaptınız, PTT'de kurduğunuz iştiraklerle yapıyorsunuz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını 2015 yılında özelleştirme kapsamına aldınız. Ne yaptınız? Böldünüz, parçaladınız, yetmedi 2010-2019 yılları arasında personelin yüzde 45'ini emekli ettiniz. Emekli ettiğiniz 2.106 personelin tümü deneyimli kadrolardı, üstelik bir de çabuk gitsinler diye Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılında emekliliğe teşvik programı uygulandı. Sadece 2017 yılında TPAO'dan -yani kurumdan- 694 tecrübeli personel ayrıldı. Kaynak mı? Kaynak 2017-2018 yılı Sayıştay raporları. Yani bugün Fatih ve Oruç Reis gemilerinde yabancı personel çalıştırmak zorunda kalan anlayış yerli ve millîlik masalı anlatan ama devletin yetiştirdiği kendi öz evlatlarını kapının önünü koyan anlayıştır.

Bu kanun teklifiyle, merkezi Jersey Adası'nda bulunan KİT kuruluşlarının merkezlerinin Türkiye'deki şubelerine paralel bir şirket kurulacak ve bu şirketler eliyle de tüm sorumluluklar ve anlaşmalar onların üzerine devredilerek faaliyetlerine devam edilecek.

Öncelikle, yurt dışındaki KİT kuruluşlarıyla ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum: BOTAŞ International'ın merkezi Jersey Adası'nda bulunan şirketinde çalışan toplam 520 personel var. EUAS International ICC'nin -yine bir yurt dışı şirketi- 66 personeli, Eti Maden'in ise 84 personeli var. Şu anda gündemde olan BOTAŞ International ve TPIC. EUAS International ICC'ye ise ne olacağı belli değil. Bu yurt dışı merkezlerinin yaptığı sözleşmelere taraf olan ülkeler uluslararası anlaşmaların çözümü için Londra tahkimini kabul ediyor. Uluslararası ülkeler bu yurt dışı şirketleri kapatıldığında Türkiye'de kurulacak şirketin tabi olduğu ve arzu ettiği Türk tahkimini kabul edip etmeyecekleri belli değil. Dış politikadaki başarısızlık uluslararası alanda faaliyet gösteren BOTAŞ İnternational ve TPIC şirketlerine ambargo ve ceza tehdidini doğurmuştur.

Sayıştay raporlarından analiz ettiğimiz üzere, Eti Maden örneğinde olduğu gibi, Sayıştay KİT'lerin yurt dışı şirketlerini denetleyemediğini yazıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

DENİZ YAVUZYILMAZ (Devamla) - Yurt dışı şirketlerinin harcamalarının doğru yapılıp yapılmadığını denetleyemiyor. Şimdi, 2017 yılında TPAO'dan TPIC'e devrettiğiniz bir kısım çalışanı şimdi de alacaksınız TPIC'ten, yeni kurulan bu paralel şirkete aktaracaksınız. Yani bütün bu çalışanların iş yeri değiştirmekten başları dönmeye devam edecek ve kurumlar yetişmiş kadrolu personellerini de kaybetmeye devam edecekler.

