CHP’li Yavuzyılmaz: On Numara çekilişinde skandalı tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan sözleşme kapsamında Sisal Şans'a devredilen Milli Piyango oyunlarından On Numara’da "skandal yaşandığını" iddia etti.

Yavuzyılmaz, Milli Piyango’nun Youtube hesabından canlı yayınlanan 28 Eylül 2020 tarihli çekilişte “8” ve “32” numaralarının ekrana girmeyen bir ses tarafından fısıldandığını ve ardından her iki numaranın da küreden çıktığını söyledi.

Kazananın 916 bin 979 lira aldığı çekilişe ilişkin Yavuzyılmaz, “Yaptığımız incelemelerde; 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde bir skandalı tespit ettik. Çekiliş canlı yayını esnasında bir ses ‘8 ve 32’ diye fısıldıyor, ardından küreden bu numaralar geliyor!” dedi.

Çekilişin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yavuzyılmaz “3. dakika 22. saniyeye çok dikkat!” dedi.

8 ve 32 sayılarının kısa hikayesi...

Sahiden de on numara çekiliş!

Ama kim için?



On Numara'da bugüne kadar 12 çekiliş yapıldı. En yüksek büyük ikramiyenin verildiği 28 Eylül 2020 çekilişinde skandalı tespit ettik!



TBMM'de bu şaibelerin peşini bırakmayacağız. pic.twitter.com/PQa8JBmycQ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 18, 2020

Yavuzyılmaz “8 ve 32 sayılarının kısa hikayesi. Sahiden de on numara çekiliş. Ama kim için? On Numara'da bugüne kadar 12 çekiliş yapıldı. En yüksek büyük ikramiyenin verildiği 28 Eylül 2020 çekilişinde skandalı tespit ettik. TBMM'de bu şaibelerin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.