CHP’li vekilin raporu: Pandemi tarımda ithalatı patlattı

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, son 2 yılda ithal edilen ürünlere ilişkin bir rapor hazırlayarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Raporda, pandemi döneminde buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pirinç ve soya ithalatındaki değişim karşılaştırılarak, 2020'nin ilk 7 ayında sadece 6 ürüne 3.5 milyar dolar ödendiği belirtildi. Yıl sonunda söz konusu rakamın ikiye katlanacağını belirten Gaytancıoğlu, “AKP'li yıllarda Türkiye tarımı çok ciddi tahribata uğramıştır. Tabiri yerindeyse ‘yerli ve milli bir çöküş' yaşamıştır” diye konuştu.

Gaytancıoğlu'nun hazırladığı raporda, Türkiye'nin üretebileceği ürünleri ithal etmekte rekor üstüne rekorlar kırdığına dikkat çekildi. “Türkiye, her bölgesinde yetişebilen buğday, arpa, mısır, pirinç gibi tahıllar, ayçiçeği, soya, palm, kanola gibi yağlı tohumlu bitkileri, tütün, pamuk gibi endüstri bitkilerini, mercimek, fasulye gibi bakliyatları bile ithal etmektedir” denilen raporda, her yıl düzenli olarak yapılan tarım ithalatına 10 milyar dolar civarında para ödendiği hatırlatıldı.

Gaytancıoğlu, “2020'nin ilk 7 ayında sadece 6 ürüne (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pirinç, soya) 3.5 milyar dolara yakın döviz ödenmiştir. Yılın sonunda bunun 2 katı olacağı beklenmektedir. Yine tahıllar, bakliyat ve yağlı tohumlarda genel beklenti pandemi nedeniyle talebin yani tüketim talebinin önümüzdeki aylarda yüksek olacağı yönündedir” diye konuştu.