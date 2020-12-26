CHP'li vekile şantaj yapan isim CHP üyesi çıktı, ihraç edildi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a, CHP Çekmeköy eski İlçe Başkanı Erdoğan B. ile birlikte görüntü karşılığı şantaj yaparak 10 milyon lira istediği öne sürülen CHP üyesi Aynur D. E., partiden ihraç edildi.

Hürriyet'in haberine göre, tutuklama gerekçesinde, çete üyelerinden Cahit A.’nın dijital materyalleri Aynur D. E.’den teslim aldığı, şüpheli Erdoğan B.’nin de müşteki Karabat üzerinde baskıyı arttırmak amacıyla konuyu haberleştirmenin alt yapısını hazırladığı iddia edildi.

Aynur D. E.’nin evinde yapılan aramada, yatak odasındaki duman sensörünün içinde kamera aparatları ele geçirildi. Aynur D. E. ifadesinde, Karabat ile ilişkisini olduğunu iddia etti, aparatları ise “Gelip gidenler için” diye açıkladı. Cahit A., ve Erdoğan B. iddiaları reddetti. İstanbul 11’inci Sulh Ceza Hâkimliği 4 şüpheliyi ‘zincirleme şantaj’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’den tutukladı.