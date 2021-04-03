CHP'li vekile şantaj davasında sanıklara tahliye

CHP'li vekil Özgür Karabat'a gizli kamera kaydıyla şantaj yapan isimler hakkında tahliye kararı verildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tutuklu sanıklar sanıklar Aynur D.E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B.'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a, eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B. ile birlikte görüntü karşılığı şantaj yaparak 10 milyon lira istediği belirtilen CHP üyesi Aynur D. E., santaja katılan diğer iki isimle birlikte 24 Aralık tarihinde tutuklanmıştı.