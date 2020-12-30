CHP'li vekilden 'Pınar Gültekin' açıklaması: Sanırım babayı yönlendiriyorlar

Muğla’da yaşanan Pınar Gültekin cinayetinden aylar sonra, baba Sıddık Gültekin'e bir CHP milletvekilinin telefon açtığı ve şikayetinden vazgeçmesi için talepte bulunduğu öne sürülmüştü.

Baba Gültekin, dün yaptığı açıklamada, "Bana demedi ‘davandan vazgeç’. Bana dedi ki; ‘ailesini rahat bırak’. Bizim Doğu ve Güneydoğu’da eskiden kalma ‘kan davaları’ var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı" derken, ilgili ismin de Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

Girgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "6 ay sonra sanırım babayı yönlendiriyorlar. Doğal olarak baba da acılı, kızı katledilmiş. Onlara kızamıyorum. Anlaşılan o ki olayın üzerinden 6 ay geçtikten sonra avukatı çeşitli yerlerle bağlantılar kuruyor. Olmayan bir konuşma iddia ediliyor. İddia da, ‘Davadan vazgeç, zaten kamu davası sürecek, bunu bir daha duymamış olayım' ve daha başka benim şok olacağım şeyler söylendiği anlatılıyor. Daha bu ispat edilmeden aynı kişi kalkmış bana ‘Davadan vazgeç demedi' diyor. Ne demişim peki? ‘Ailenin peşini bırak dedi' diye açıklama yapılmış. Bu kişi ya kendi içinde vicdanı muhasebe yapıyor ya da yanlış yönlendiriliyor" ifadesini kullandı.