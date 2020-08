CHP'li vekilden 'günlük yeni vaka sayısı 12 bin' iddiası

CHP Ordu Milletvekili ve İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Adıgüzel, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklamada bulundu.

ANKA'dan Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, "Sağlık Bakanı, her gün insanları gözlerine baka baka yanıltmaktadır. Türkiye tarihinde olmamış bir şekilde yalan yanlış bilgilerle insanlar yanıltılmaktadır" diyen Adıgüzel, "Sağlık Bakanı, Doğu Karadeniz’deki 10 gün için toplam pozitif vaka sayısını 80 açıkladığı gün sadece Ordu’da yeni vaka sayısı 160 idi. Bizim sahadan aldığımız veriler, her 5 bin nüfusa karşılık bir yeni vaka olduğu doğrultusundadır. Bu şekilde Türkiye’de sadece pozitif yeni vaka günlük 12 binin üzerindedir. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı rakamlar bunun 10’da biri. Sadece TBMM’de bile her 30 milletvekilinden biri hasta olmuş durumdadır. Benim ilimde kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları dahil hastalığa yakalanmış durumdadır. Bu kadar yaygın hastalık varken akşamları kamera karşısına geçip olağandan çok daha düşük şekilde bu rakamları açıklamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır" ifadesini kullandı.