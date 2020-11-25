CHP'li vekil Tanal: Türkiye'de en muhafazakar parti CHP'dir

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Öncü Haber'e açıklamalarda bulundu.

Düzce’nin muhafazakar bir bölge olması nedeniyle CHP’nin seçimi kazanamadığı yorumlarına itiraz eden Tanal, “Ben de muhafazakarım. Ben Allah’ın evine umreye gittim. Türkiye’de en muhafazakar parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir" dedi.

Tanal, "Düzce’den iki otobüs vatandaş umreye giderken Ankara’dan ben geldim, insanları uğurladım. Ben dini inancımı siyasete alet etmek istemiyorum. Ben bir çoban oğluyum. Artık CHP'ye bir şans verin" diye konuştu.