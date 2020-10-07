CHP'li vekil Sayıştay raporunu paylaştı: 'Araç kiralayıp gönüllerince gezmişler!'

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, Sayıştay raporlarına yansıyan bir skandalı kamuoyu ile paylaştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Sayıştay Raporunda yer alan bulguyu paylaşan Aytekin, AKP'li yöneticiler için “araç kiralayıp, kafalarına göre keyfi bir şekilde gezmişler. Vatandaşın vergileri başkan yardımcısına binek otomobil olmuş” ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

“2019 yılına ait Sayıştay Raporları gün yüzüne çıkmaya başladı. Her yeni bulguda ‘daha ne kadar ileri gidebilirler’ diye soruyoruz. Görüyoruz ki devleti sömürmeyi, vatandaşın parasına vergisine göz dikmeyi özel bir meziyet sayan yapılar var. Bu örneklerden bir tanesi de Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yer alıyor. Sayıştay Raportörleri Başkan Yardımcısının da içinde yer aldığı 6 araç için hiçbir kayıt tutulmadığını, kilometre takibi yapılmadığını, hizmet aracı olarak kullanılan bir aracın ise resmi görev yazısı olmaksızın, tam 57 bin 415 km yol yaptığını tespit edilmişti. Yani özetle, Resmi Hizmete Mahsustur anlayışı yerine, Şahsıma Mahsustur anlayışı gelmiş. Bu anlayışın faturasını da vatandaşa ödetmişler. Klasik bir AKP bürokrasi örneği. Bizzat Erdoğan tarafından 2007’de çıkarılan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, anlaşılan o ki sadece vatandaş için geçerli. Vatandaş boğazından kıssın yemesin içmesin, beylere vergi ödesin, ama beylerimiz itibardan tasarruf etmesin!”