'CHP'li vekil, Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeç dedi' iddiası üzerine vekiller açıklama yapacak

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin "CHP Muğla milletvekillerinden biri davadan vazgeçmesi için Pınar Gültekin babası Sıddık Gültekin'i aradı" iddiasına ilişkin olarak ortak basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

Gerçek Gündem'e konuşan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Biz de konuyu sabah okuyup öğrendik, arkadaşlarımızla konuştuk. Yakın zamanda ortak bir açıklama yapacağız" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise, “Haberi attılar bize. Sabahtan beri yazıyorlar. Bize bu konuyla ilgili. Benim bu konuyla ne ilgim ne bilgim var. CHP içinden aradılarsa ihtimal vermiyorum. Benim 3 kızım, annem var. Aradılarsa vicdani olarak ben kabul etmiyorum. Kimse zan altında bırakılmasın. Kimse bir an önce açıklansın. Bizim bir Whatsapp grubumuz var. Ben burada ortak açıklama yapılsın, bir araya gelinsin diye belirttim. Bazı vekillerimiz Ankara'da. Gerçek bir an önce ortaya çıksın." ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu söylemişti.