'CHP'li vekil Pınar Gültekin'in babasına davadan vazgeç dedi' iddası

Muğla'da üniversite okurken 27 yaşında öldürülen Pınar Gültekin cinayetini takip eden sürece ilişkin Hürriyet yazarı Fatih Çekirge bir iddiada bulundu.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge bugün yayınlanan köşesinde, isim vermeden CHP’nin bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını aradığını ve "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek..." dediğini iddia etti.

Çekirge, katil Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı'nın CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesi olduğunu ve olaydan hemen sonra istifa ettiğini ekledi.

Milletvekilinin kimliğine ilişkin Çekirge şunları yazdı:

Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı...

Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey.