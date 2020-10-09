CHP'li vekil Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Aydınlık "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla" demişti.

AA'nın haberine göre Aydınlık'ı hastanede ziyaret eden CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir "Milletvekilimizin tedavisi yoğun bakımda, doktorların kontrolü altında sürüyor. Şuuru açık. Tıbben gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız yapıyor" dedi.