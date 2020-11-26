CHP'li vekil: Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı 1000

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e açıklamalarda bulundu.

"Gelinen nokta 20 günlük tam kapatmayı gerektirmektedir. Salgının başından beri en kötü günleri yaşamaktayız" diyen Adıgüzel, ölüm sayılarının açıklananın çok üstünde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'nin dört bir tarafından meslektaşlarımızdan, Sağlık Emekçileri Sendikası'nın üyelerinden, büyükşehir belediyeleri ve CHP'li belediyelerden aldığım verilerle konuşuyorum. Şu anda sadece 3 ilin cenaze sayısı 24 Kasım için: İstanbul 211, İzmir 73, Ankara 31 olmak üzere toplam 315. Pandemi toplamında ise İstanbul 11 bin 600, Ankara 2 bin 923, İzmir 2 bin 87 olmak üzere 16 bin 610… Bu sayıların doktor onaylı sadece pozitif sayılar olduğunu bilmenizi isterim. Çünkü ölüm raporu bildiriminde ‘bulaşıcı hastalık' kodunu girebilmek için test pozitif şartı var. Yoksa site engelliyor, seçenek vermiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in 25 milyon nüfus barındırdığını düşünürsek, ülke geneline projeksiyon yaptığımızda günlük pozitif vefat sayılarının 800'den, pandemi süreci boyunca da 50 binden aşağı olmadığını görüyoruz. Bir de bu pozitif cenazelerden hariçler var. Bu sayıdan daha fazla olmak üzere testi Covid-19 negatif ölümleri ve bilerek ya da idari mobbing ile bulaşıcı hastalık girişi yapılmayan Covid-19 ölümleri var ki, bu cenaze sayılarından daha da yüksek. Zaten testin duyarlılığının yüzde 50 civarında olduğunu biliyoruz. Bu durumda sayılara testi negatif Covid ilişkili ölümleri de eklediğimizde cenaze sayısının Türkiye ölçeğinde günlük binin, pandemi toplamında da 100 binin altında olmadığını görüyoruz.