CHP’li vekil: 10 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ülke genelinde yaşanan vaka sayılarında büyük bir artış olduğunu söyleyerek sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini talep etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Erol, şunları kaydetti:

"Salgın kontrolden çıktı. Çember daraldıkça artık dostlarımızın ve aile bireylerimizin maalesef pozitif sonuçlarını almaya başladık.

Alınacak en önemli tedbir Türkiye genelinde 10 gün süre ile sokağa çıkma yasağının ilan edilmesidir. Bu çağrımız herkes tarafından seslendirilmelidir."