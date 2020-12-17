CHP’li Sera Kadıgil’i hedef alan AKP’li vekile hakaret cezası

2021 Yılı Bütçe Görüşmelerinde konuşan AKP İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, “Bu bütçede elbette kadınlar var. Fakat bir kadın taciz ve tecavüze uğradığında sessiz kalan, üstünü örtmeye çalışan, hatta ‘olabilir böyle şeyler’ diyecek kadar ahlaksız zihniyetler bu bütçede yok” dedi.

Özsoy’un bu konuşması, CHP sıralarından tepkilere yol açtı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, Özsoy’a yanıt verdi. Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Özel, Özsoy’un, CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü’nün, "Elbette olur; bu kadar eğitimsizliğin, bu kadar sıkıntının, bu kadar kötü politikanın olduğu yerde CHP’de de olur, AKP’de de olur. Önemli olan hep birlikte mücadele etmektir ve biz bu konuda tavizsiziz. Herkesin öyle olması lazım" dediği konuşmasının ilk cümlesini aldığını belirterek, bir kadın milletvekiline yönelik bu sözlerin, "yiğitliğe de adını aldığı ilçenin yetiştirdiği bir evlada sığmayacağını" söyledi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Eyüp Özsoy’a, sükunet ve çalışma düzenini bozması nedeniyle TBMM İçtüzüğüne göre uyarı cezası verdi.