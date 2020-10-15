CHP'li Salıcı: Kürt sorunu çözülmeyi bekliyor, CHP çözmeye talip

CHP'nin Doğu ve Güneydoğu’daki il başkanlarıyla bir araya gelen Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuşulanları RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre Salıcı, "Kürt sorunu tabi ki çözülmeyi bekliyor ve CHP çözmeye talip" dedi.

“Biz ne zaman doğu desek, ne zaman Kürt seçmen desek, ne zaman Kürt sorunu ile ilgili bir mesele var desek insanların aklına hemen şu geliyor, 'şimdiye kadar söylemediğiniz yeni bir şey mi söyleyeceksiniz?' Bizim bugünkü toplantımızın gerekçesi Kürt sorununda ne söyleyeceğiz, kayyumlar meselesinde ne söyleyeceğiz değildi" diyen Salıcı, "Toplantının konusu 'Biz kendi örgütsel kapasitemizi nasıl arttırırız? CHP, Güney Doğu’da durumunu nasıl güçlendirebilir? Daha fazla milletvekili çıkaracak oy oranlarına nasıl ulaşabiliriz?’di. İşin bugünkü tartışma konusu ağırlıklı olarak işin organizasyon kısmıyla ilgiliydi. Doğu ve Güney Doğu seçim başarısını ya da seçimlerdeki çabayı tek başına Kürt sorununda söylenecek yeni bir söze endekslememek gerektiğini düşünüyoruz. Kürt sorunu tabi ki çözülmesi gereken bir mesele ve CHP bunu çözeceğini açıklıkla ifade ediyor ama mesela sadece oraya endekslenecek bir mesele değil" ifadesini kullandı.



