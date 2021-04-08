CHP'li Polat'tan 'Hamile kadın sokağa çıkmasın' diyen gericiye ziyaret

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün Ömer Tuğrul İnançer'i ziyaret ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, "Bugün İstanbul’un çok özel tasavvuf mekanı Nureddin Cerrahi Dergahını ziyaret ettik. Sayın Tuğrul İnançer ile İstanbul’un dergahları ve kutsal mekanlarının korunması üzerine çok değerli bir sohbet gerçekleştirdik. Ev sahipliği ve özel armağanı için kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Bugün İstanbul’un çok özel tasavvuf mekanı Nureddin Cerrahi Dergahını ziyaret ettik. Sayın Tuğrul İnançer ile İstanbul’un dergahları ve kutsal mekanlarının korunması üzerine çok değerli bir sohbet gerçekleştirdik.



Ev sahipliği ve özel armağanı için kendisine çok teşekkür ederim. pic.twitter.com/R6mJ0kkhp3 — Mahir Polat (@mhrpolat) April 8, 2021

Kadın düşmanı söylemlerde bulunmuştu

Ömer Tuğrul İnançer, geçmişte çeşitli gerici söylemleri dile getirmiş, bu görüşlerini TRT ve TBMM gibi kamu kurumları çatısı altında savunmuştu.

2013 yılında TRT 1'de yayınlanan bir iftar programına katılan İnançer, "Hamileliği davul çalarak ilan etmek bizim terbiyemize aykırıdır. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. 7-8 aydan sonra anne adayı biraz hava almak için beyinin otomobiline biner, biraz dolaşır. Sonra akşam üstü çıkarlar... Şimdi ise maşallah, kanatlısı kanatsızı televizyonlarda uçuşuyor. Ayıptır ayıp. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir" diye konuşmuştu.

İnançer, yine 2013 yılında TRT'de katıldığı bir programda, "Ben eş demem. Eş yoktur, eşitlik yoktur. Ben karımla, çocuğumla eşit değilim. Eşim değil, zevcem olur. Karı da kurumsallığı anlatmak için kullanılır'' demişti.