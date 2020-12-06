CHP'li Öztrak'tan Soylu'ya 'telefon dinleme' yanıtı

CHP Sözcüsü Öztrak, İçişleri Bakanı Soylu'nun telefon dinleme iddialarına tepki göstermesi üzerine 'Dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Telefonlarım dinleniyor" açıklamasının ardından tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi. 

Öztrak partisinin genel merkezindeki basın toplantısında Bakan Soylu'nun "Gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı bir iftira, hayal ürünü" açıklamasına değinerek şunları söyledi:

"Bu atanmış İçişleri Bakanı’nı 2018’in Nisan ayında polislerin sehven dinlediği ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinden haberi olmayan bir İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil. Sorduğu zaman polislere, savcılara ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecekler. Lütfen bu ucuz sözleri bıraksınlar."

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