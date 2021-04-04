CHP'li Öztrak'tan emekli amiral bildirisine ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak 104 emekli amiralin bildirisine gelen tepkilere ilişkin Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'a konuşan Öztrak, "Gözüküyor ki AKP mağdura yatmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. 103 tane amiralin açıklamasından darbe çıkartmak olsa olsa sivil darbecilere mahsus bir özelliktir" dedi.

Emekli amirallerin Montrö ile ilgili fikirlerini beyan ettiklerini belirten Öztrak, "Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AKP'nin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar Montrö'yle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim. Açıkçası gerçekten ne yaptıkları belli değil. O metne bakınca kim nerede darbe tetikçiliği yapıyormuş? Her yerden bir şey çıkartıyorlar. Türkiye'de kimsenin söz söyleme özgürlüğü, fikrini açıklama özgürlüğü yok herhalde" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü? Her şeyin üzerine sarayın vesayetiyle olabildiğince yükleniyorlar. Buradan kimse mağdura yatmasın millet mağdur. O yüzde 33 huzur haklarına zam alıp kalkıp şimdi darbe mağduruymuş gibi kendilerini göstermesinler. Olmayan darbe söylemlerinin mağduruymuş gibi gösterdiklerinde kimse buna inanmaz" diye konuştu.

'Mağdura yatmaya çalışıyorlar'

Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:

"20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar.

Boğaziçi eylemlerinde gençlerin boğazını sıkanlar, hastanelerin koronavirüs tedbiri almaması nedeniyle hasta kabul edemez hale gelmesi sonucunda gencecik insanların ölümüne neden olanlar şimdi kalkıp da 103 tane emekli generalin bildirisini gerekçe gösterip mağdura yatmasınlar. Türkiye'nin bambaşka bir gündemi var. İnsanlar mağdur, bunlar kendilerini mağdur göstermeye çalışıyorlar. İşsiz bıraktıkları insanlar, iş yerlerini kapattıkları esnaf, tarlasını elinden aldıkları çiftçi, esas mağdur bunlar."

Şimdiye kadar ne oldu?

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

Metin AKP ve Saray çevreleri tarafından yoğun tepki topladı ve "darbe dönemlerini çağrıştırmakla" suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

MHP Lideri Bahçeli emekli amirallerin "rütbelerinin sökülmesi" gerektiğini söylerken Jandarma Genel Komutanlığı'ysa bildirinin "devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizlik" olduğunu söylemişti.

Emekli amirallerin açıklaması hakkında resen soruşturma açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında açılan tartışmalara ve 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin tepkilerine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." denildi.