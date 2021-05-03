CHP'li Öztrak'tan camide biber gazına tepki: Burası Kudüs mü?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Gaziantep'te camide "itikaf" yapmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine polisin biber gazlı müdahalesine tepki gösteren Öztrak "Bekçiler, polisler camiyi basmış, cami cemaatine biber gazı sıkıyor. El insaf! Burası işgal altındaki Kudüs mü?" dedi.

1 Mayıs öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeyle polisin görüntü ve ses kaydının alınmasının yasaklanmasını eleştiren Öztrak "Erdoğan Şahsım Hükümeti artık toplumsal olaylarda, verdiği talimatın sonucu olarak ortaya çıkan şiddetin görüntülenmesine bile engellemeye çalışıyor" dedi ve genelgenin iptali için bugün CHP tarafından Danıştay'a dilekçe verildiğini söyledi.

Öztrak "Bugün bir başka zulüm, bir başka orantısız güç kullanımı görüntüsü Gaziantep’ten geldi. Bekçiler, polisler camiyi basmış, cami cemaatine biber gazı sıkıyor. El insaf! Burası işgal altındaki Kudüs mü? Burası Türkiye" ifadelerini kullandı.

'Düzenlemenin imzalarında bir tane ticaret erbabı yok'

Cuma günü Meclis Genel Kurulu'ndan geçen ve ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "çek düzenlemesini" de eleştiren Öztrak "Bir önergeyle ülkenin ödeme sistemi felç edildi. AK Parti’nin çeklerle ilgili yaptığı düzenlemenin altındaki imzalara bir bakın. Eski topçu yeni trol var. Eski müftüler var… Ama içlerinde bir tane ticaret erbabı yok" dedi.

Düzenlemeyle "Çeklerin yazılmasını engelleyelim derken karşılığı olan çeklerin de bankalara ibrazının engellendiğini" belirten Öztrak "Büyük bir kaos yaratıldı. Yeni Ticaret Bakanı önce bir basın açıklamasıyla, bu kanun hükmünü aşmaya çalıştı. Baktı basın açıklamasıyla olmayacak, yayımladığı uygulama tebliğiyle, Meclis’in çıkardığı yasayı değiştirmeye kalktı. Ama çıkardıkları tebliğin tarihi ile gününü bile tutturamadılar. Herkese, 'Bu kadar beceriksizliğe de, pes doğrusu' dedirttiler" diye konuştu.

128 milyar dolar için araştırma komisyonu çağrısı

"Hâlâ 128 milyar doların nerde olduğunu, bu rezervlerin nasıl, kaça, ne kadarının, kime, ne zaman, satıldığını açıklamadılar. Erdoğan Şahsım Hükümeti’nin, tüm bu sorularımıza cevap vermesini halen bekliyoruz" diyen Öztrak geçen hafta yaptıkları çağrıyı tekrarlayan Öztrak şunları söyledi:

"Gelin TBMM’de bir Araştırma Komisyonu kuralım. Dönemin Para Politikası Kurulu üyelerine, Hazine bürokratlarına, kamu bankası genel müdürlerine İşin aslını astarını soralım, öğrenelim. Ya Erdoğan Şahsım Hükümeti buna tamam der ya da seçimden sonra, bizim iktidarımızda, aynen AK Parti’nin ilk göreve geldiği dönemde yaptığı gibi, TBMM’de bir Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurulur. Ve buharlaşan 128 milyar doların hesabı, o komisyonda millete verilir."

'AA cenaze görüntülerini servis etmiyor'

Tam kapanma sürecinde milyonlarca yurttaşın desteksiz evlere kapatıldığını belirten Öztrak, Cuma günü CHP olarak açıkladıkları destek paketi önerilerinin uygulanmasını istedi. Öztrak "Önerilerimiz uygulanırsa, esnafımız, vatandaşımız bu dar günde devletin desteğini yanında hisseder, umutsuzluğa düşmez, yaşam sevincini yitirmez" diye konuştu.

Kapanma döneminde "millete yasak olan, Erdoğan’a yasal" diyen Öztrak "12 Nisan’da yayınlanan genelgeyle millete ağız tadıyla bir toplu iftar yasak Ama Erdoğan’a serbest… Fabrikalara koruma ordusuyla toplu iftara gidiyor" dedi.

"Yine milletimiz cenazesini ancak 10 yakınıyla defnedebiliyor. Ama Erdoğan, lebalep protokol cenazelerine katılmaya devam ediyor" diyen Öztrak AA'nin Erdoğan'ın katıldığı cenaze görüntülerini servis etmediğini belirtti.