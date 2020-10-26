CHP'li Öztrak: Yeni Zekeriya Öz'ler Çağlayan Adliyesi'nde

CHP Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında, Enis Berberoğlu hakkında verilen AYM kararının tanınmamasıyla ilgili "Yeni Zekeriya Öz'ler Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarında dolaşıyor" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin verdiği karara uymayarak Anayasa'yı ihlal ettiğini belirten Öztrak "Sıralı hukuk cinayetleri, bunun sarayın şatafatlı salonlarında senaryosu yazılan organize bir iş olduğunu gösteriyor. Millet iradesine darbe yapılıyor. Yeni Zekeriya Öz'ler Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarında dolaşıyor. Bu mesele partiler üstüdür" diye konuştu.

Erdoğan'ın dün Malatya'da "eve ekmek götüremiyoruz" diyen yurttaşı "abartılı" diyerek susturduğunu ve "keyif çayı" verdiğini söyleyen Öztrak "Anlaşılan Türkiye artık ekmek bulamıyorlarsa keyif çayı içsinler dönemine girdi" dedi.

Enerjideki yeni yasa teklifi hakkında ise Öztrak "2010 sonundaki dolar cinsinden verilen fiyatlar üzerinden yeni garantileri veriyorlar. El insaf. O gün 1,5 TL olan dolar kuru şimdi 8 lira. 10 yılda yatırım maliyetleri yarı yarıya düştü, teknoloji değişti. Hangi firmalar ve kimler bu işten nemalanacak?" diye sordu.

Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı: 'Türkiye'nin cevap vermesi kaçınılmaz'

Öztrak, Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısıyla ilgili bir soru üzerine ise "Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır" dedi.

Öztrak şöyle konuştu:

"Din ve milliyetçilik aksı üzerinden dış politikayı götürmenin ülkeleri getirdiği nokta bu, Fransa'nın yaptığı iş bu. Fransa'nın son dönemde söyledikleri dünyadaki birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Bu siyaset, dini ve milliyetçilik aksı üzerinden yapılan dış siyasetin bunun üzerinden şekillendirilmesi mümkün olmuyor, etkili olmuyor. Bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri de milletlere, halka oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de buna cevap vermesi kaçınılmazdır."

Haşim Kılıç'ın adaylığı iddiasına yanıt

Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı adayı olacağı iddiasıyla ilgili soru üzerine CHP'li Öztrak "Bu tartışmaların ciddiyetle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur" dedi.

Öztrak Gürsel Tekin'in CHP'ye yönelik eleştirileri hakkında bir soruya ise "Partimizin üyelerinin kamuoyu önünde partimizi eleştirmelerini partimiz iktidara yürürken doğru bulmam. Bu eleştirilerin yapılacağı yerler tüzüğümüzde belirtilmiştir. Her hafta kapalı grup toplantıları yapıyoruz. Buralarda arkadaşlarımız gerçekten eleştirileri varsa dile getirirler" diye yanıt verdi.