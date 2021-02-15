CHP'li Öztrak: Erdoğan'dan öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir operasyonda şehit düşmüş

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Gare'de yaşamını yitiren 13 kamu görevlisinin durumunu CHP olarak daha önce defalarca TBMM gündemine taşıdıklarını söyleyen Öztrak "Arkadaşlarımız bunu defalarca sordu. 5 soru sormuşuz bir tanesine cevap almışız. Şimdi genel görüşme yapacaklarmış" dedi.

Rehin alınanların tamamının 2015-2016 yıllarında kaçırıldığını söyleyen Öztrak "Tabi o ilk düğmesi yanlış iliklenen, milletin meclisinden kaçırılan, kapalı kapılar ardından gizli saklı işi kotarmaya çalışan şahsım hükümetinin yürüttüğü sözde çözüm sürecinde. Şimdi o süreçte yapılan hataların bedelini şehitlerimizin aileleri ve milletimiz ödüyor" dedi.

"Bölücülük yaparak bölücü terörle mücadele edilmez" diyen Öztrak "Ülkeyi yönetenler kendi kusurlarının üstünü örteyim derken bölücülerin değirmenine su taşımayacak" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ı kongrelerinde izledik: Espriler, tezahüratlar...'

Öztrak "Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı kongrelerinde izledik. Espriler, sloganlar, tezahüratlar... İçimiz sızladı. Milleti içi kan ağlarken bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık" dedi.

Öztrak sözlerine şöyle devam etti:

"Ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Başarısız olduğunu kendi söyledi. Üzüntümüz bu haberle daha da katlandı. Biz CHP olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın kralı için yas ilan edip bayrağımızı yarıya indirenler en azından 13 şehidimiz için 3 gün ulusal yas ilan etmeliler."

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un dünkü açıklamalarına "milletin aklıyla alay eden açıklamalar" diyerek kınadığını söyleyen Öztrak "Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkaran, gerekirse Karayılan'ı da TRT'ye çıkartırız diyen siz değil miydiniz? Riyakarlığın bu kadarına da pes. Daha fazla rezil olmayın edebinizle susmayı öğrenin" ifadelerini kullandı.