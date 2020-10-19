CHP'li Öztrak: AYM kararlarının tanınmaması devlet krizidir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın tanınmamasına ilişkin “Bu kaostur, devlet krizidir” dedi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak davaya bakan hakimin “sarayın icra memuru, adalet celladı” olduğunu söyledi ve “Sarayın iradesine karşı çıkanlarla ilgili kim varsa bunların davaları bu hakime veriliyor. Berberoğlu, Kaftancıoğlu, Sözcü kararları bu hakimde. Bu hakim şimdi AYM kararını da tanımıyor. Bu kaostur, bu devlet krizidir" ifadelerini kullandı.

'HSK re'sen harekete geçmeli'

Yerel mahkemenin AYM kararını tanımaması konusunda HSK’nin re’sen harekete geçmesi gerektiğini belirten Öztrak “Ama her şeyde re'sen harekete geçen HSK'dan tık yok. Bu suçun mağduru sadece Enis Berberoğlu, sadece CHP değildir, bu suçun gerçek mağduru o Anayasa'ya evet diyen milli iradedir. Bu suçun gerçek mağduru anayasa ve hukuk devleti askıya alındığı için askıda ekmeğe mahkum edilen milletimizdir” diye konuştu.

'Berberoğlu'nun vekilliğini geri almasını bekliyoruz'

Olası bir erken seçim durumunda CHP’nin Enis Berberoğlu’nu yeniden aday gösterip göstermeyeceğine ilişkin soruya ise Öztrak “Ben Enis Berberoğlu'nu tekrar aday göstermek noktasına geleceğimizi zannetmiyorum. Enis Berberoğlu bence AYM'nin verdiği karara uyularak milletvekilliğini geri alacaktır. Biz bunu bekliyoruz. Enis Berberoğlu'nun gasp edilen seçme ve seçilme hakkı, AYM'nin herkesi bağlayan kararından sonra iade edilmesi gerekir. Bir erken seçimde aday gösterecek misiniz tartışması sonrası iştir” diye yanıt verdi.

'Bütçenin gecikmesi devlet krizinin diğer cephesi'

Öztrak bütçenin Meclis’e cumartesi geceyarısından önce teslim edilmesi gerektiğini belirttiği açıklamasında “Ya Saray bütçeyi Meclis'e zamanında yetiştiremedi ya da o da hakimler gibi Anayasa'ya uymaya pek de gerek görmedi. Bu da devlet krizinin diğer cephesidir” dedi.

Erdoğan'ın 'fikri iktidar' ve 'eğitim reformu' açıklaması

Erdoğan’ın 18 yıldır “fikri iktidarı tesis edemedikleri” ve eğitim reformu açıklamalarını “hayretler içinde” dinlediğini belirten Öztrak “Erdoğan, 18 yıldır muhalefetteydi de biz iktidarda mıydık? 18 yılda memleketin eğitim sistemini nereden nereye getirdiklerinin açık ikrarıdır bu. İdeolojik saplantıları nedeniyle eğitim sisteminde kaosa yol açtılar. Kendi ülkesinin çocuklarını denek haline getiren tek hükümet AKP hükümetidir. 4+4+4'ü getirirken kime sordular? 18 yılda 7 tane Milli Eğitim Bakanı gelmiş, şimdi eğitimden şikayet ediyorsunuz. Bu ülkenin eğitim sistemini milli olmaktan çıkarıp ideolojilerinin vesayeti altına alanlar Türk eğitim sistemine ihanet etmişlerdir. Bu ihanetin baş faili de Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Kalyon Holding'e yanıt

Kalyon Holding'in açıklamasına ilişkin ise Öztrak "Salgını bahane ederek milyarlarca liralık ballı ihaleler verdikleri yandaşlarına bir de üstüne vergi istisnasını veriyorlar, ondan sonra da çıkıp sayın genel başkanımıza ipe sapa gelmez laflar söyleme cüretinde bulunuyorlar. Sen iş adamı mısın, varsa bir meramın doğru düzgün söylersin. Ama bir siyasi parti liderine ileri geri konuşamazsın. Siyaset yapacaksan şirketini bırakıp siyaset yapacaksın" dedi.

Kalyon Holding, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamasında "Yapımını şirketimizin üstlendiği Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı için açılan ihale bedeliyle devletin şirketlere tanıdığı vergi istisnası imkanları yanlış şekilde ilişkilendirilmek suretiyle kamuoyu yanıltılmıştır. Bir hesap uzmanı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesap bilmediğini de bu vesileyle bir kez daha görmüş oluyoruz." denilmişti.