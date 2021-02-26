CHP'li Öztrak: 128 milyar doları kime nasıl kaça sattınız?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz işlemlerinin planlı ve hukuka uygun şekilde yapıldığını ve bir bölümünün salgınla mücadelede kullanıldığını açıklamasına ilişkin “Merkez Bankası daha önce de döviz piyasasına doğrudan müdahale etti. En son döviz satım müdahalesi 23 Ocak 2014’te yapılmış. En son döviz satım ihalesi ise 27 Nisan 2016’da görünüyor. Ama bu tarihten sonra döviz piyasasına yapılan müdahalelere ilişkin hiçbir kayıt yok. Neden yok? Neyi saklıyorlar? Bunu hepimiz öğrenmek istiyoruz. Yapılan işlemler hukuka uygunsa, saklanacak bir şey yoksa, ne kadar sattınız, kaçtan sattınız, kime sattınız? Bunu gün gün açıklarsınız. Çiğ yemediyseniz, karnınız ağrımaz” dedi.

'İtiraf önemli ancak yeterli değil'

Öztrak "Nihayet, sarayın kibirlisi, İstanbul İl Kongresinde çıktı, ‘döviz rezervlerini sattık’ dedi. Bu itiraf önemli, ancak yeterli değil. Milletin 128 milyar dolarının; kime, nasıl, kaçtan satıldığını da açıklamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak "Ülkemizin 128 milyar dolar rezervi satılmış. Bugüne kadar böyle bir rezerv satışı yok. Bunu Merkez Bankası, Banka Meclisi’nin belirlediği hangi usul ve esaslara göre yaptı, açıklayın. Yoksa bu satışlar, bankada bir başkan yardımcısının piyasa tüccarı yaklaşımıyla belirlediği, usul ve esaslara göre mi yürütüldü? Bu başkan yardımcısı halen görevde mi? Biz tüm bu sorulara, kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, gırtlağınızı patlatmadan, hakaret etmeden, cevap vermenizi bekliyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın 19 Şubat itibariyle, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu yayımladığını belirten Öztrak şunları söyledi:

"Bu tablo uluslararası kuruluşlara da sunulan, uluslararası standartlarda bir tablo olduğu için önemli. Buna göre 19 Şubat itibariyle; Merkez Bankası’nın Resmi Rezerv Varlığı 94 milyar dolar. Toplam döviz yükümlülüğü ise 134 milyar dolar. Yani Merkez Bankası’nın döviz borcu, döviz varlığından 40 milyar dolar daha fazla. Kasadaki döviz varlığı, döviz borcuna yetmiyor. Oysa 2018’de bu ucube rejim iş başına geldiğinde, Merkez Bankası kasasında net 31 milyar dolar rezerv vardı. Net rezervlerimiz, 2,5 yılda, 71 milyar dolar erimiş. Net rezervlere, başka bir tablodan, Merkez Bankası’nın günlük bilançosundan bakarsak, Durum daha da vahim… 19 Şubat itibariyle, SWAP yükümlülüklerini dikkate almadan, Merkez Bankasının net rezervleri eksi 1,4 milyar dolar. Buna bir de 52,4 milyar dolarlık, Merkez Bankası SWAP yükümlülüklerini eklersek, net rezerv eksi 54 milyar dolara dayanıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın. Hangi tanımla bakarsanız, bakın. Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervlerini yemiş bitirmişler. Ve bıraktık kamunun, ekonominin döviz yükümlüğünü karşılamayı, Merkez Bankası’nın kasasında, kendi borcunu karşılayacak döviz bırakmamışlar. Ülkeyi 70 sente muhtaç hale getirmişler."

Bakan Koca'ya: Anlaşılan sizi kabinede yemek isteyenler var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü açıklamaları yadırgadıklarını söyleyen Öztrak, bu açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapması gerektiğini belirterek 'Size bu açıklamayı kim yaptırdı Sayın Bakan? Anlaşılıyor ki sizi kabinede yemek isteyenler var" ifadelerini kullandı.

Öztrak "Sağlık Bakanı’nın dün yaptığı açıklamaları yadırgadık. Dünkü açıklamalardan ne biz ne de milletimiz bir şey anladı. Damat galiba, ‘at izi it izine karıştı’ derken haklıymış. Saray kabinesinde, ‘davul kimin belinde, tokmak kimin elinde’ belli değil. Devlet krizi işte tam da budur. Sayın Sağlık Bakanı, Çin’den gelen 1 milyon doz aşının, ücretsiz olduğunu gösteren beyannameyi kabul eden Bakan kim? Bu aşılara 12 dolar ödedim diye fatura kesen DMO’dan sorumlu Bakan kim? Hazine ve Maliye Bakanı. Cevap vermesi gereken bu Bakan. Peki, size bu açıklamayı kim yaptırdı Sayın Bakan? Anlaşılıyor ki sizi kabinede yemek isteyenler var. Bizim sorumuz gayet açık. Gümrükten ücretsiz gelen 1 milyon doz aşıya, DMO 12 milyon dolar ödediyse, bu 12 milyon dolar kime, hangi amaçla gitti? Bunları ticari sır diyerek saklayamazsınız" diye konuştu.