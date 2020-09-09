CHP'li Özkoç'tan Erol Mütercimler'e: Büyük hadsizlik

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında Sakarya'daki tarikatlar ve imam hatiplerle ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Mütercimler Sakarya'daki tarikatlarla ilgili "Bu Sakarya bölgesinde ne oluyor, niye burada, buradaki bu rezalet nedir? Sakarya bölgesinde oturanların kalbi kırılırsa da canları cehenneme, kırılsın, aynen öyle söylüyorum" demişti.

CHP'li Özkoç, kendisinin de Sakaryalı olduğunu belirterek "Memleketim hakkında mesnetsiz konuşan, akıl, bilgi ve vicdan yoksunu kişiye sözüm var. 'Canları cehenneme' dediği yerden konuşuyorum. Bu ülkede insanlarımızı, bölgelerimizi, hayatlarımızı birbirinden ayırmaya çalışan her kimse onun canı cehenneme" dedi.

Mütercimler'in imam hatiplerle ilgili açıklamasıyla ilgili ise Özkoç, "İmam-hatip mezunu kardeşlerimize de yönelik sözleri aynı şekilde içimi acıtıyor. Büyük terbiyesizlik, büyük hadsizlik. Biz bu ülkenin insanları biriz, birlikteyiz. Birlikte bir gelecek yaratacağız. Birliğimizi bozmaya çalışan kimseye geçit vermeyiz" dedi.

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.

Haliç Üniversitesi'nden soruşturma

Öte yandan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Erol Mütercimler hakkında imam hatipler hakkındaki sözleri nedeniyle üniversite tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal ve Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ile görüştü. Görüşme sonucu Haliç Üniversitesi yönetiminin, öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi.

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