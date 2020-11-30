CHP'li Özkoç: Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkoç, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı cenazede linç girişimine uğramasına ilişkin davanın görüldüğü Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basın açıklaması yaptı.

Özkoç, bugün yargılanan 36 sanığın “adam öldürmeye tam teşebbüs”, “hürriyeti kısıtlamak”, “halkı kin ve nefret duygularına teşvik” suçlarından yargılanması gerektiğini söyledi ve suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Özkoç şöyle konuştu:

“Biz CHP olarak Çubuk Cumhuriyet Başsavcısından şikayette bulunduk. Olayın bizzat içerisinde olan devletin yetkilileri onu taktif etmişlerdir. İlgili tümen komutanı ile Ankara Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurularında bulunduk.