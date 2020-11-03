CHP'li Özkan koronavirüse yakalandığını açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandı. Özkan, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını istedi.

Tuncay Özkan'ın mesajı şöyle:

"Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."