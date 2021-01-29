CHP'li Özgür Özel'den istifalarla ilgili açıklama

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in partilerinden istifaları sonrası CHP'den ilk açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel "Düne kadar üyesi olunan bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik" dedi. "Bu işin buraya gelmiş olması kendi tercihleridir. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik" diyen Özel, "Saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Özel "Bir bakanın istifasını altyazıda vermeyen kanalların milletvekili istifasını canlı yayınlıyor olmalarının bir anlamı vardır" dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- "Bundan yaklaşık 1 saat kadar önce CHP'nin üyelerini, seçmenlerini, içinde bulunduğumuz tek adam rejiminin zulmü, baskısı, tek adam rejiminin yarattığı yoksulluk ve güvencesizlik ortamında yapılacak ilk seçimlerde bu rejimin mağdurlarının bu rejimin değişmesini ümit edip yeniden demokrasiyle birlikte, yeniden kurulacak toplumsal barışla birlikte, yeniden tesis edilecek huzur ortamıyla birlikte geleceğin kendileri ve çocukları için çok daha iyi olmasını bekleyen çok sayıda vatandaşımızı rahatsız eden, huzursuz eden beyanlar ve ifadeler duyduk.

- İlk günden beri sayın genel başkanımız bu süreçte son derece sabırlı ve toleranslı bir iyiniyet göstermiş ve mektupla kendisine birtakım taleplerin iletildiğinin söylendiği süreçlerde kapının hep sonuna kadar açık olduğunu söylemiştir. Ancak bugüne kadar uzayan bir süreç yaşanmıştır.

- Gelinen bu noktada biz CHP'lilerin memnun olmadığını görüyoruz.

- Açık olarak söylemek gerekirse CHP Kuvayi Milliye'den kökünü alan, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. O günden bu güne çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

- Geçmişte yaşadığımız kumpas davalarında tüm yurtseverlerin mahkemelerde ve cezaevinde bir dakika bile yanından ayrılmayan CHP'nin ne genel başkanı ne programı ne mücadele azmi değişmemiştir.

- Bugün geldiğimiz noktada bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerini ve düne kadar üyesi olunan bir siyasi partiye olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik. CHP 100 yılı aşkın yürüdüğü yoldan dönmedi, dönmeyecektir. CHP Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için, toplumsal huzuru ve barışı için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda bugün daha kararlıyız.

- Bugün yaşananların saray tarafından, tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini görüyoruz.

- Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların milletvekili istifasını canlı yayınlıyor oluşlarının bir anlamı vardır. Bunu çok dikkatle takip ettik ve not ettik.

- Saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir. Hep birlikte kararlılıkla iktidara yürüyeceğiz.

- Kendileri gerek genel başkanımızla yaptıkları toplantılarda gerek bizlerle görüşmelerde son derece olumlu, yapıcı götürdüğümüz süreci hep birlikte yaşadık. Bundan sonra bu işin buraya gelmiş olması kendi tercihleridir. CHP kendi yolunda yürümeye devam edecektir.

- İlk günden beri kapı sonuna kadar açıktı. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik. Böyle bir sonucun olmasından memnuniyet duymak mümkün değil. Ancak bu uzun yürüyüşte CHP koca çınarından yaprak dökümleri olabilir. Ancak çınar yerinde durur, kökleri sağlamdır, dalları sağlamdır."