CHP'li Özel: Genelkurmay Başkanı ile polemik yapmayız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TESK, TİSK, Hak-İş, Türk-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen ve Türk Harb-İş temsilcilerinin yer aldığı heyetin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulunması konusunda şöyle konuştu:

"Orduyu, sıcak tartışmanın içine çekilmesine alet ediyorlar. Bu görüntüler doğru değil. Dün Genelkurmay Başkanı'na samimi talebimizi ilettik. 'Sen, sakın sıcak siyasete girme, orada dur paşam' dedik."

Toplumun tüm kesimlerinden tebrikler aldıklarını anlatan Özel, "Biz, Genelkurmay Başkanı ile polemik yapmayız. Genelkurmay Başkanı'nın sıcak siyaset alanına girmemesi lazım. Onun, oraya çekilmemesi lazım. Buna sivil toplumun, meslek örgütlerinin, sendikaların alet edilmemesi lazım. Görüntü 28 Şubat'ı hatırlatır. Şimdi oraya Türkiye'yi savurmak doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.

'Habertürk, Albayrak'ın istifasını veren 5 kanaldan biri'

Özel, RTÜK'ün Habertürk'e verdiği cezaya ilişkin ise şunları söyledi:

"Türkiye'de izlenebilen bin 780 kanal var. Habertürk, Berat Albayrak'ın istifasını veren 5 kanaldan biri. Diğerleri, Halk TV, Tele 1, KRT ve Bloomberg. Damat Albayrak, istifa edince buna 3 maymunu oynamayıp, gazetecilik yaptığı için Habertürk'e had bildirme, zapturapt altına alma ve ceza kesip Habertürk'ü giyotinin altında tutma, Habertürk'e 'Sakın ha gazetecilik yapma' cezasıdır."

RTÜK tarafından 29 Kasım'da konuya ilişkin yapılan açıklamaya işaret eden Özel, "İhsas-ı rey. 2 Aralık'ta karar veriyor ama internete koyduğu açıklamadan ne yapacağı zaten belli. Böyle şey mi olur? Görevin gereğince soruşturma başlatırsın. Sonra karar verirsin. RTÜK üyeleri niye toplanıyor?" diye sordu.

'Çakıcı'ya soruşturma'

Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi üzerine soruşturmayla ilgili tek açıklamanın AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın soruşturmanın başlatıldığına yönelik açıklaması olduğunu söyleyen Özel, savcılığın bile bu konuda bir basın bülteni geçmediğini kaydetti.

Özel, "Bülent Turan, rüyasında gördüyse, biz Bülent Turan'ın rüyasına inanıyoruz. Böyle devlet yönetimi olmaz. Ana muhalefet partisi liderine hakaret eden kişiye 'Soruşturma açtım' diyorsun. Hangi aşamada, hiçbir bilgi yok. Bu bilgiyi talep ediyoruz" dedi.