CHP'li Özel: Beynimizle alay eden Süleyman Soylu var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Meclis Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarına ilişkin "Soylu’nun gerçek olmayanları gerçekmiş gibi anlatan kürsü marifeti, yalanı doğru gibi anlatmasının şaşkınlığı içindeyiz" dedi.

Özel'in TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeminde Gare operasyonuyla ilgili dünkü Meclis oturumu, Erdoğan'ın Gare'de yaşamını yitiren askerlerden Mevlüt Kahveci'nin annesini AKP kongresine telefonla bağlaması ve Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın 4 yıl arayla yaptığı birebir aynı konuşma vardı.

'Bu suçu işleyen Erdoğan'dır'

Erdoğan'ın Gare'de yaşamını yitiren Mevlüt Kahveci’nin annesi Hatice Güler'i arayarak haberi olmadan AKP Kongresi'ne bağlamasına ilişkin Özel "Bir şehit annesinin bir siyasi partinin il kongresinde konuşturulması nasıl bir densizlik, lüzumsuzluk, pervasızlıktır?" dedi.

Özel "O anne hepimizin annesidir. AK Parti il kongresine nasıl sesini verirsiniz? Rızası olmadan nasıl yaparsınız? İki kişinin arasındaki telefonun karşı tarafın bilgisi olmadan kaydedilmesi suçtur. O konuşma milyonlarca kişinin izlediği canlı yanına verilmiştir. Bu suçtur. Bu suçu işleyen Recep Tayyip Erdoğan’dır. Vicdan desen vicdan, hukuk desen hukuk yok" diye konuştu.

'Beynimizle alay eden Süleyman Soylu'

Özel dün Genel Kurul'daki oturumla ilgili "Beynimizle alay eden Süleyman Soylu var" dedi. Kendisine AKP'li Öznur Çalık ile HDP'li Pervin Buldan arasındaki görüşmeye ilişkin düşüncesinin sorulduğunu söyleyen Özel "Yalanlandı, o benim işim değil. Sonuç alındı ya da alınmadı onu istismar konusu yaparsanız, yarın benzerinde muhataplarınız sizden korkar. Bazı konularındaki mahremiyet, aleniyete dökülmemelidir. Bu yaptığınız iş saçma bir iştir" dedi.

Özel "Bütün milletvekillerinin gözünün içine baka baka bu kadar akılsızmış gibi bir dil ne oluyor? ‘Terör örgütünden ahlak bekleyen ahmaktır’, üç cümle sonra ‘Pervin Buldan ile görüşmüştür’ demektedir, sonra dönüp ‘efendim bu terör örgütüyle temas kuran şöyle böyledir.’ Hepimizin beyni var. Beynimizle alay eden Süleyman Soylu var. Biz gayret gösterdik, şehidimizin sesini duyduk ama duyuramadık. Bundan sonrası için daha fazla özen daha fazla dikkat. 10 Şubat günü Cumhurbaşkanı ‘müjdem olacak’ diyordu, keşke verebilseydi. Ama davul zurna çalıp, gizlilik ilkesini ihlal etmeselerdi. Keşke siyasete evlatlarımızın kurtarılması veya şehit edilmesi alet edilmeseydi." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyonla ilgili yaptığı ilk açıklamayı hatırlatan Özel "Milli Savunma Bakanı, önceki Genelkurmay Başkanı ‘şehit’ diyememektedir, ‘vatandaşlarımız’ demektedir, ‘siviller’ demektedir" dedi.

'İHD konuyla ilgilenmiştir'

Özel "Soylu’nun gerçek olmayanları gerçekmiş gibi anlatan kürsü marifeti, yalanı doğru gibi anlatmasının şaşkınlığı içindeyiz. Dün Süleyman Soylu’nun ‘canı çıkasıca’ dediği İnsan Hakları Derneği konuyla ilgilenmiştir. Yapıları gereği, duyulmayanları, dinlenmeyenleri getirdikleri için sevmeyebilirsiniz ama şeytanlaştıramazsınız. Bu dernek başkanı Öztürk Türkdoğan’ı akil insanlara aldınız. Akdeniz Bölge Sorumlusu idi. 7 sene önce makul gördüğünüzü şimdi şeytan gösterebiliyorsunuz?" dedi.

'Başarılı olsa Erdoğan'ın talimatlarıyla yaptık diyeceklerdi'

"Bakanlar Meclise bilgi veriyor. O operasyon başarılı olsa ‘Sayın cumhurbaşkanımızın gözetiminde, talimatlarıyla yaptık’ diyeceklerdi" diyen Özel "Dün üzgün iki bakan gördük. O bakanlar ne yaparlarsa, bu beyefendinin emir talimatlarıyla yapıyorlar. Şehit haberleri gelmiş. Kahkahalarla ve fıkralarla, neşeyle anlatıyor" ifadelerini kullandı.

'Üç maaş almayı biliyor, iki farklı konuşma yazmaktan aciz'

Erdoğan’ın, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 yıl önceki konuşmasıyla aynı konuşmayı yapmasına dair de konuşan Özel bunun sorumlusunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun olduğunu belirterek "Üç farklı maaşı almayı biliyor, iki farklı konuşma yazmaktan aciz" dedi.

Özel ayrıca Meclis'te koronavirüs konusunda bir genel görüşme talep edeceklerini dile getirerek "Sağlık Bakanı’nın Meclis’e gelmesi gerekiyor" dedi.