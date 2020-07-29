CHP’li Muharrem İnce'den Diyanet İşleri Başkanı'na dava

Ayasofya’daki giderek Sultanahmet'in bahçesinde namaz kılan CHP’li Muharrem İnce, 'Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar' sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a dava açtı.

Haber Merkezi

CHP’li Muharrem İnce, Ayasofya'da verdiği hutbede "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında dava açtı.

OdaTV'deki habre göre, Ayasofya’daki giderek Sultanahmet'in bahçesinde namaz kılan İnce’nin avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu dava dilekçesinde, “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçu yer aldı.

Erbaş hakkında "Atatürk’e lanet okuduğu" gerekçesiyle çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu.

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