CHP’li Kılınç’tan Soylu’ya Terkoğlu ve Pehlivan soruları: Tesadüf mü?

İstanbul İl Koruma Komisyonu, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkındaki “Çağrı Üzerine Koruma Tedbiri”ni kaldırdı. Komisyonun 10 Eylül’de aldığı karar Terkoğlu ve Pehlivan’a tebliği edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkındaki koruma kararının kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı.

İstanbul İl Koruma Kurulu’nun Terkoğlu ve Pehlivan’ın terör örgütlerinden ölüm tehditleri almaları ile ilgili İstanbul Valiliği’ne yaptıkları şikayetler üzerine 2017 yılında alındığını hatırlatan Kılınç, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

2017 yılından bu yana Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında var olan “Çağrı Üzerine Koruma” tedbiri hangi gerekçe ile kaldırılmıştır?

Yaptıkları haberler nedeniyle başta "FETÖ/PDY, IŞID ve El Kaide" olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde bulunan Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile ilgili ölüm tehditlerinin ortadan kalktığına dair Bakanlığınızın tespitleri var mıdır? Varsa hangi gerekçelere dayanmaktadır?

Sözkonusu kararın alındığı tarihin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında yaptığı açıklamalar ile aynı güne denk gelmesi tesadüf müdür?

Terkoğlu, 10 Eylül 2020’de Cumhuriyet’te yayınlanan yazısında yazısında İçişleri Bakanlığı’ndaki "FETÖ" operasyonlarının "Soylu’ya rağmen" yapıldığını yazmıştı.

Aynı gün yaptığı açıklamada isim vermeden Terkoğlu’nu hedef alan Soylu, "O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim. Bu milletin adamıyım. Kimin adamı olduğun da belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli" demişti.