CHP'li Kılınç: MASAK, 'FETÖ'den temizlendi mi?

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 30 Haziran’da düzenlediği operasyonla Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda (MASAK) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra göreve getirildiği belirtilen ve Kasım 2019’da başka kurumlara gönderilen 115 eski personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda siyasetçi ve bürokratın kimlik numaralarıyla sistemde sorgulama yaptıkları iddia edilmişti. 11 Temmuz Cumartesi günü savcılığa çıkarılan 115 kişiden 1'i tutuklanırken 114 kişi serbest bıkarıldı.

Bunun ardından kuruldaki "FETÖ" yapılanması bir kez daha gündeme gelirken MASAK’ta neler olduğuna yönelik sorular da sorulmaya başlandı.

Meclis'e MASAK ile ilgili araştırma önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, MASAK’ın bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması talebiyle de soru önergesi verdi.

Doğrudan Türkiye’nin güvenliği ile ilgili olan MASAK’ın diğer kurumlardan daha fazla güvenilir olması lazım diyen Kılınç, “Darbe girişiminden sonra MASAK’ın TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’na gönderdiği kişi FETÖ’cü çıkıyor. 2016 yılından itibaren görev yapan MASAK Başkanı 2019 Ağustos ayında görevden alınıyor. Darbe girişiminden sonra MASAK’ta göreve başlatılan yüzlerce personel 3 yıl sonra FETÖ şühpesiyle MASAK’tan uzaklaştırılıyor. Şüphe ile MASAK’tan uzaklaştırılan 115 personele 9 ay sonra operasyon yapılıyor. Bu noktada sormak zorundayız: MASAK’ta neler oluyor? “ dedi.

MASAK’ın mali suçlar ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yaptığı çalışmaların kamuoyu ile yeterince paylaşılmadığını ifade eden Kılınç, ayrıca "MASAK’ın TBMM’nin denetimine açık olduğunu da söyleyebilecek durumda değiliz" diye konuştu.

Kılınç'ın yönelttiği sorular şöyle: