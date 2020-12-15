CHP’li Kılınç: 'Cumhurbaşkanı seçim kampanyasına bağış yapan FETÖ’cülerin dosyası kapandı'

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 2018’deki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasını kastederek, seçim kampanyasına bağış yapan bazı FETÖ’cüler hakkındaki soruşturma dosyalarının kapatıldığını açıkladı.

Genel Kurul’daki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a seslenen Kılınç, 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında bazı FETÖ’cülerin Erdoğan için açılan hesaba bağış yaptığını savunarak, “FETÖ soruşturmalarında adı geçenleri seçim kampanyalarınıza bağış yapmaları karşılığında, FETÖ’cülükten aklayan tutumunuzla güvenliği sağlayamazsınız” dedi.

'Partili MİT görüntüsü vererek güvenliği sağlayamazsınız'

Kılınç, şunları söyledi:

“Yıldız İstihbarat Teşkilatı’na özenerek, ‘partili MİT’ görüntüsü vererek, MİT’in dış ülkelerdeki faaliyetlerini miting meydanlarına malzeme yaparak, hak arama mücadelesi veren emekçilerin eylemlerini güvenlik sorunu haline getirerek güvenliği sağlayamazsınız" diyen Kılınç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Muhalefet liderini, tehdit eden bir adli suçlunun isminin, MİT ile yan yana getirilmesine izin verildiğine” dikkat çekerek, “Yasal olmayan telefon dinlemelerini engellemek yerine telefonlarının dinlendiğini açıklayan muhalefet liderine cevap olarak ‘savcılığa şikâyet edin’ gibi ciddiyetsiz bir tavır ile güvenliği sağlayamazsınız."

'Yasal olmayan telefon dinlemelerine karşı ciddiyetesiz tavır'

Yüksel Mansur Kılınç, “muhalefet liderini, tehdit eden bir adli suçlunun isminin, MİT ile yan yana getirilmesine izin verildiğine” dikkat çekerek yasal olmayan telefon dinlemelerini engellemek yerine, telefonlarının dinlendiğini açıklayan muhalefet liderine cevap olarak “savcılığa şikâyet edin” gibi ciddiyetsiz bir tavır ile güvenliği sağlayamazsınız. “dedi.

'Güvenlik ve istihbaratı cemaatlerden ve siyasi etkilerden arındıracağız...'

CHP iktidarında uygulayacakları güvenlik ve istihbarat politikalarını da anlatan Kılınç, güvenlik ve istihbarat kurumlarının tek adam iktidarının, cemaatlerin ve siyasetin etkisinden arındırılarak sadece milli güvenliği esas alan kurumlar haline getirileceğini ifade etti.