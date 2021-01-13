CHP'li Karakurt: Menemenlinin milli iradesi gasp edildi

Menemen Belediyesi'nde tekrarlanan kurayla başkanvekilliğine AKP'li Aydın Pehlivan'ın seçilmesine tepki gösteren CHP'li Deniz Karakurt "Menemenlinin milli iradesi satılmıştır, gasp edilmiştir, çalınmıştır" dedi. Karakurt mahkeme kararı beklenmeden yapılan işlemin hukuksuz olduğunu belirterek "Hukuk mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Kura çekiminin ardından AKP'liler tekbir getirip "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atarken, CHP'liler basın açıklaması yaparak bugün yapılan işleme tepki gösterdi.

CHP'nin başkanvekili adayı Deniz Karakurt "Menemenlinin milli iradesi satılmıştır, gasp edilmiştir, çalınmıştır. Biz dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da buradayız. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Mahkeme sonucu beklenmedi. Ama mahkeme devam edecek. Ve ben Türk adaletine inanıyorum. Bizim lehimize davanın sonuçlanacağına inancım sonsuz. Bugün yapılan işlem usulsüz bir işlemdi. Yarın kuradan çıkarsan ne olacak diye soruldu. Ben kuradan çıksam da dava açacaktım. Asıl ben şimdi merak ediyorum. O arkadaşımız çalarak o koltuğa nasıl oturacak. Biz millet ittifakı olarak davamızın arkasındayız. Hiç kimse meraklanmasın" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “Adında adalet olan ancak adaletten nasibini almayan anlayış, Menemenli hemşerimizin iradesini çaldı. Daha önce açılan dava devam ediyor. Bu yapılan kura işlemi yapılmadan önce işlemin hukuksuz olduğunu ifade etti. Bugün çekilen kura sonucu ile de hukuki olarak tüm haklarımızı kullanacağız. Ama burada bir haksızlık, adaletsizlik var. Burada Danıştay'ın kararlarına, idari yargılama usül kanundaki esaslara aykırı verilen ve tamamen nokta atışı hazırlanan bir yürütmeyi durdurma kararı sonucunda zaten çekilmiş olan, hiçbir hile, şaibe tesisi olmayan kura çekimi bugün tekrarlandı. Bunu Menemen'de yaşayan tüm hemşerilerimize tek tek anlatacağız. Mücadelemiz hukuki, siyasi mecrada sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.