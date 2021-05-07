CHP'li ilçe başkanı Karabulut 'cinsel saldırı' iddiası sonrası istifa etti

CHP'nin Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, bir televizyon programında "cinsel saldırı" iddiasıyla gündeme gelmişti.

Karabulut'un söz konusu haberler sonrasında istifa ettiği öğrenildi.

Öte yandan CHP'nin Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bir açıklama yaparak "Bir TV kanalında Kale ilçe başkanımız ile ilgili iddialar yer almıştır. İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır. Hemen belirtelim ki, bu iddia ilk kez televizyon yayınında dile getirilmiş olup konu hakkında bir soruşturma ya da dava olduğuna dair bilgimiz bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.