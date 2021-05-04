CHP'li iki belediye içki yasağına imza atmıştı: 'Rutin karar diye imzaladılar' açıklaması

CHP'de iki belediyenin içki yasağı kararına imza atması tartışma konusu olmuştu.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sadece iki belediye başkanının, Eskişehir Büyükşehir ve Çanakkale Belediye Başkanlarının, akşam saatlerinde gelen kararı "rutin işlem" diye düşünerek onayladığı bilgisi aldıklarını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Torun, "Gördüğümüz kadarıyla ilk aşamada iki belediyemiz imza atmış. Sanıyorum, rutin karar diye akşamüstü getirilen kararları imzalamışlar. Ancak diğer adı geçen belediyelerimiz zaten açıklama yaptılar, bu kararlarda imzamız yok diye" dedi.

Belediye başkanlarının işlemlerine doğrudan karışmalarının mümkün olmadığını beliren Torun, "Biz belediye başkanı arkadaşlarımızla da konuştuk, elbette kendiniz karar verirsiniz, ama hassasiyetimizin olduğunu bilin' dedik. Daha sonraki işlemlerde de de bu konu gündeme gelince belediye başkanlarımız hassas davrandı, kararları imzalamadılar" diye konuştu.