CHP'li Girgin'den Sıddık Gültekin hakkında suç duyurusu

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muğla Adliyesine gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, "müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini" söyledi.

Tozun, "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır" dedi.