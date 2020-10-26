CHP'li Erdem koronavirüse yakalandı

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Covid-19 salgınına yakalandığını duyurdu.

Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.