CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Covid-19 salgınına yakalandığını duyurdu.
Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.
CHP'li Erdem koronavirüse yakalandı
CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Haber Merkezi
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Covid-19 salgınına yakalandığını duyurdu.
Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.