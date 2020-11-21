CHP’li Emir: Bakan Koca itiraf etti, siyasi sorumluluktan kaçamaz

CHP Ankara milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs hastalarında kullanılan ilacın ruhsatı için Medipol-Atabay ortaklığının dışındaki başvuruların bekletildiğini itiraf ettiğini belirtti.

Koca’nın dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki ifadelerinin itiraf anlamına geldiğini belirten Emir Twitter’dan yaptığı açıklamada “Millet aylarca ilaçsız kalırken ve biz bunu defalarca gündeme getirirken, Sağlık Bakanı hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Sonunda Medipol-Atabay ortaklığı için diğer başvuruların bekletildiğini itiraf eden Bakan, ‘O arkadaşı görevden aldım’ diyerek siyasi sorumluluktan kaçamaz” dedi.

'O kişiyi görevden aldım' demişti

Sağlık Bakanı Koca dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Bakan Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ‘Favicovir’ ilacının ortak çalışmasını yaptığı firmanın ruhsat alabilmesi için daha önce başvuran 3 firmanın bekletildiği yönündeki açıklamasına yanıt veren Koca şunları söyledi:

“Bu ilacın Çin’de 140 dolar olduğu biliniyor. Yaygın kullanımını sağlamak için yerlileşme noktasında biz ısrarcı olduk ve bu ilacı sentezlemek üzere, kurucusu olduğum üniversiteden bir öğretim üyesi arkadaş, bilinen bir firmaya sadece proje desteği verdi. Hiçbir şekilde üniversiteyle asla ve kata bir sözleşme ve menfaat ilişkisi yoktu. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Özellikle o arkadaş da heyecanla bu ilacı üretme çabası içinde oldu, ABD’de uzun süre bu konuda çalışan birisi olduğu için. Devamında sentez başarıldı. Bu ilacı alabilecek tek yer Bakanlık, yani kamu. 140 dolar olan ilaç için telaffuz edilen 100 dolar oldu. Bu arada 3 tane farklı firma da ham maddesini ithal ederek, ruhsat müracaatını yaptı. Ben, sizin kurucusu olduğum yerle ilişkili kıldığınız yere ruhsat verdirmedim. Bunları ilk defa duyacaksınız ve belki de inanmayacaksınız. Bu 4 firma birbiriyle mücadele içinde, rekabet içinde olan firmalar, bunların hepsi bilinir. Ben nerede konuştuğumu ve neyi konuştuğumu çok iyi biliyorum ve ‘Tek firmaya olmayacak’ dedim, ‘Diğer müracaat eden 3 firmayla birlikte verilecek’ dedim.”

Hammadde ithalinin ne olduğunu, maliyetinin 10 doları geçmediğini bildiğini belirten Koca, “O nedenle ’13-14 dolardan da fazla bunun fiyatı olmayacak, yurt dışı fiyatını verebiliriz; ama kamuya vereceğiniz rakam onda biri olacak yani 13-14 dolardan fazla olmayacak, bunu kabul etmiyorsanız ruhsat yok’ dedim. Yani normalde bu uygulanabilir bir şey değil, kamu mantığıyla yapılabilir bir şey değil. O firma kabul etmedi. İnanın, bunu birçok arkadaşımız iyi bilir, birçok yeri zorladılar ve en sonunda olmadığını gördüler; çünkü 2 firma hemen kabul etti üstelik 10 bin kutu ilaç vermeyi de taahhüt ederek. O durumda, ‘O firma da 10 bin kutu verecek’ dedim ve 4 firmaya biz ruhsat verdik. O firmaya özellikle ruhsat vermek isteyen kamudaki arkadaşlardan birisini de görevden aldım. Bakın altını çiziyorum, ısrarla benimle irtibatlı kıldığınız firmaya ruhsat verilmemesini söyleyen ben, o kişiyi görevden aldım. O, benim görevden alıp başka birisini atadığım kişinin verdiği ruhsatla alındı; ama görevden aldığım kişi şu an özel sektörde. 4 firmaya vermiştik, şimdi 2 firmaya daha verdik, 6 firma oldular” dedi.