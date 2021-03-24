CHP'li Emir: AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP'nin 7. Olağan Kongresi'ne katılan 1500 delegenin koronavirüs testlerinin AKP Genel Merkezi'nde kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldığı bilgisi aldıklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı kongreyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada Emir "Bize gelen bilgiye göre AKP kongresinde tribündekilere test dahi yapılmazken, salondaki 1500 delegenin testi AKP Genel Merkezi'nde üstelik kamu görevlisi sağlıkçılar tarafından yapıldı" dedi.

Emir "Vatandaş test için 250 TL öderken, AKP delegelerinin test masrafı da devletin cebinden çıktı" ifadesini kullandı.