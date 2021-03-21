CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, dördüncü kez yüz yüze bir araya geldikleri buluşmanın ardından yaptıkları yazılı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararından geri dönülmesini istedi.

Açıklamada “Dün çok karanlık bir güne uyandık. Kadına şiddet olaylarının bu denli arttığı bir ortamda akıl almaz bir kararla karşılaştık. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi, İstanbul Sözleşmesinin temel hedefiydi. Kaldırılma kararı insan haklarına indirilen ağır bir darbedir. Bu hatadan hızla dönülmesini talep ediyoruz” denildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ekrem İmamoğlu (İstanbul), Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Zeydan Karalar (Adana), Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Osman Gürün (Muğla), Vahap Seçer (Mersin), Kadir Albayrak (Tekirdağ) ve Lütfü Savaş (Hatay), Muhittin Böcek (Antalya) bugün bir araya geldi.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada "Toplantımızda, yaklaşık bir yıldır bir numaralı gündem maddesi pandemiyi; olumsuz etkilediği sektörlerden biri olan turizmi ve hayati bir konumuz depremi, uzman isimlerle ele aldık" denildi.

Hükümetin belediyelerin görev ve yetkilerini kısıtlama amacıyla her gün yeni kararlar aldığını belirten CHP'li başkanlar, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışan belediyelerimizi engellemekten başka hiçbir mantığı olmayan yeni kurallar koyma, yeni kanunlar çıkarma uygulamasına son verilmelidir" açıklamasını yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11 Eylül 2019’da yaptıkları toplantıda konuşulan konularda 557 gündür hiçbir adım atılmadığını söyleyen belediye başkanları "11 büyükşehir belediyemiz daha kötü uygulamalara maruz bırakılmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.