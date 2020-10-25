CHP'li bir milletvekili koronavirüse yakalandı

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP’li vekil sosyal medya mesajında, “Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi + çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle” dedi.