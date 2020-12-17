CHP'li belediyeye polis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana'da CHP'li Ceyhan Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde 'rüşvet' iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.

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