Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.
CHP'li belediyeye polis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana'da CHP'li Ceyhan Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde 'rüşvet' iddiasıyla operasyon düzenlendi.
Haber Merkezi
Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, belediye binasında da arama yapıyor.