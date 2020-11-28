CHP'li belediyeye 'Kazım Koyuncu' ve 'Atatürk' soruşturması

Rize’nin Fındıklı İlçesi Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve 7 CHP'li meclis üyesi hakkında ilginç bir soruşturma açıldı.

İlçedeki "Fındıklı Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi" adının belediye meclis kararıyla "100. Yıl Atatürk Parkı ve Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi" olarak değiştirilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından müffettiş görevlendirilmişti. Müffetişler inceleme sonucunda, "100. Yıl Atatürk Parkı" için tabela yaptırıldığı ve 7 bin 864 lira harcandığı için soruşturma başlatılmasını istediler. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, soruşturma için izin verdi.

ANKA'nın haberine göre, Alınan soruşturma kararında, "Fındık Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve 7 CHP'li Belediye Meclis üyesi; Aziz Köroğlu, Muhsin Şentürk, Aynur Yılmaz, Enez Zeki Öztopal, Gültekin Zen, Hasan Aydınoğlu ve Ali Fikri Saatçi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6'ncı maddesi gereğince soruşturma izni verildi" denildi.