CHP'li belediye Türkçüler gününü kutladı, sonra sildi: Nereden çıktı bu gün?

CHP'nin MHP kökenli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 3 Mayıs Türkçüler günü için kutlama mesajı atınca, Çankaya Belediyesi de geri durmadı.

Yavaş'ın Muhsin Yazcıoğlu'ndan, Alpaslan Türkeş'e MHP kökenlilerin yıldönümlerini kutladığı, demeçlerinde çok sayıda CHP'linin de hayatına malolan isimleri övmekten geri durmadığı biliniyor. Bu tür açıklamalar CHP tabanında tepki yaratsa da, CHP yönetimi tarafından sorun edilmiyor.

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin twitter hesabından bu günün kutlanması ise farklı tepkilere neden oldu. Belediyenin 3 Mayıs Türkçüler gününü kutlayan mesajı, yayınlanmasından bir süre sonra gelen tepkiler üzerine silindi. Bu olay vesilesiyle Türkçüler gününü tartışılmaya başlandı.

Kutlama görselinde Atatürk'ün kullanılması ayrıca tepki topladı. Türk sağı ve milliyetçiliği üzerine çok sayıda çalışması olan Fatih Yaşlı 3 Mayıs için "Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e düşman bir siyasal akımın icat ettiği bir gün" ifadelerini kullanarak "Derhal Çankaya'da bir parka Nihal Atsız adı vererek bu kutlamayı taçlandırmalısınız" tepkisini gösterdi.

Yaşlı neden bu tepkiyi gösterdiğini ve 3 Mayıs'ın anlamını soL'a şöyle değerlendirdi:

"3 Mayıs 1944 tarihinde Sabahattin Ali - Nihal Atsız davası görülüyor. O esnada Atsız taraftarı faşistler adliyenin önünde eylem yapıyor. Ancak İnönü hükümeti Nazilerin yenilgisinin yaklaşmakta olduğunu gördüğünden Nazi yanlısı ve Sovyet düşmanı politikadan çark etmeye başlamıştı. Bu çark edişin sonuçlarından biri, başını Atsız’ın çektiği Sovyet düşmanlığını körükleyen Nazi sempatizanı çevrelerin tasfiyesi oluyor. Yani iktidar Sovyetler Birliği ile arayı yeniden düzeltme hesapları adına Atsız ve arkadaşlarına yönelik siyasi bir operasyona girişiyor. 3 Mayıs’taki eylem de işin tuzu biberi olup süreci hızlandırıyor. İşte Türkçülük günü böyle bir arka planla icat ediliyor. Konunun ne Atatürk ile ne Cumhuriyet ile alakası var. Irkçı-kafatasçı bir zihniyetin ürünü."