CHP'li belediye şarap gönderdi, AKP'liler hedef aldı: Açıklama geldi

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın kooperatifi tarafından üretilen şarabın yılbaşı hediyesi olarak gönderilmesi AKP'liler tarafından sosyal medyadan hedef alınmıştı.

AKP'lilerin açıklamasına yanıt veren CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Büyükşehir Belediyemiz Mersinimizde yetişen, kadın kooperatifleri ile üretilen ürünleri hediye olarak gönderdi. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz” dedi.

Gökçe, "Silifke ilçemizde yetişen Patkara üzümlerinden kooperatifimiz tarafından şarap imal edilmiş. Bunu başka yerlere çekmek topraklarımızın değerlerini yok sayan bir zihniyet için şaşırtıcı değil. Onlar için ihale yoksa, yandaşa para kazandırmak yoksa hiçbir şeyin değeri yoktur" ifadesini kullandı.